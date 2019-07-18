調查指幼兒對雞蛋海鮮牛奶易過敏　醫生籲勿亂戒口

雞蛋、海鮮、牛奶原來是幼兒過敏的三大主因，香港過敏協會今年5月透過親子討論區，訪問850名育有2歲以下幼兒的家長，發現該3項食品最常令幼兒出現過敏，主要因家長認為食品含有豐富蛋白質及容易入口，而忽略食品含致敏原。醫生提醒，家長應針對找出幼兒的致敏原，但不應胡亂或過度戒口，以免令幼兒營養吸收不足。



調查顯示，高達77.1%家長反映其子女曾出現皮膚敏感情況。調查問及子女對哪種食品出現過敏，當中71名家長反映，其子女獲醫生確診對雞蛋敏感；有62名家長則指子女對海鮮過敏，另有61名家長指子女對牛奶過敏。協會顧問、免疫及過敏病科醫生鄔揚源指，對牛奶過敏的症狀較難發現，因幼兒長期食用，其症狀或會改變，建議家長改餵母乳以避免幼兒接觸致敏原。



而出現敏感問題後，家長傾向自行替子女戒口佔88.7%，約59.1%家長會求醫。鄔提醒，解決過敏問題有不同方法，家長自行戒口或使用其他奶粉、豆奶等作取代品，未必適合子女。他舉例指，曾有一名3歲女孩被驗出對雞蛋、小麥、海鮮等多種食品過敏，家長因而要求她戒食，令其體重下跌20%，出現精神不佳、瘦弱等問題。他建議家長在幼兒4至6個月大時不應避免任何食品，讓子女接觸更多食品，才可降低致敏風險。