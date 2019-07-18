每日一片：內地富貴夫婦打尖入車廂　港女：幫你做網紅

上車時要排隊，人人皆知，亦是文明的表現。昨日（17日)網上流傳一段影片，兩名內地夫婦疑打尖入港鐵車廂，惹起一名港女不滿出言指摘，內地男以「死仆街」回敬，港女亦不示弱，揚言要令對方成為「網紅」。



事發地點是港鐵東鐵線。網民Ssweet Chu在Facebook群組「上水人大聯盟」上載一段影片。片中所見，該對內地夫婦打扮光鮮，而男方亦只攜一個行李箱及大袋，並非一般水貨客般攜大型行李。片段開始，雙方已在車廂爆罵戰，內地婦指港女：「企喺度，唔入車廂，阻住人入嚟」，港女則怒氣沖沖反擊，又質疑二人是水貨客：「你想做網紅，ok，我成全你...唔排隊嘅大陸人，揸住個篋唔排隊，人哋叫佢排隊就鬧人係死仆街。」內地男則一副氣定神閒模樣，一手插褲袋，一手叉腰說：「係鬧你死仆街，你仆街到唔恨呀！」他一而再重複死仆街多次後，再反問對方：「你當我水貨客呀？」



事件引起網民熱烈的討論。有網民批評這對內地男女「無接受過教育」、「唔識得禮義廉恥」、「無文化」。亦有網民認為目擊者拍片係「無用」，又建議「等埋站快關門時，直接踢佢啲家當出車，等佢仆出去執。」不過有人認為內地男反應十分惹笑，「一句死仆街無限loop」，更笑稱是「小學雞嗌交」。