修例風波：楊岳橋提私人草案處理台灣殺人案　政府拒批

台灣殺人案沉冤未雪，死者父親上月底去信政府要求特事特辦，為女兒討回公道，當局卻沒有作出具體回應，協助家屬的民建聯更建議勸喻疑犯自首。民主派三名立法會議員分別提出私人條例草案以作移交，其中議員楊岳橋今早(18日)接獲特首辦通知，不准其草案遞交審議，他亦狠批民建聯的建議不負責任，促政府盡快提出受廣泛支持的建議。



根據特首辦回信指，楊的建議會擴大謀殺罪的地域涵蓋範圍，以及普通法下的謀殺罪不具備域外法權，故擴大香港法院的刑事司法管轄權不能處理台灣殺人案。楊強調，若港府拒絕民主派所有建議，應拿出可行方案，不應只作鍵盤戰士談問題，否則當初以殺人案為幌子修例是對不起死者家屬。



較楊遲約10天遞交草案的議員尹兆堅，同樣針對域外法權作修訂，但把適用罪類增加以涵蓋侵害他人身體，惟至今仍未獲得律政司發出證明書，以啟動其後的審議過程。尹形容政府有「心魔」不希望讓民主派議員修例，反建議當局或建制派根據民主派建議提出修例，但不要加入包含內地的修訂，以盡快處理案件。



另外，議員張超雄亦提出私人條例草案，建議單向由香港移交逃犯至台灣，但把台灣納入適用地區內，被質疑是否把台灣視為國家，該草案已交立法會主席梁君彥，待回覆是否涉及政府政策。