上海仔販毒集團猖獗　東南亞年檢4800億港元冰毒

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）周四（18日）公開報告，揭露東南亞地區冰毒泛濫，生產及出貨路線與本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團所用路線完全脗合。報告指出，東南亞的冰毒網絡經歷極大轉變，緬甸北部的製毒量大增，區內去年共檢獲120噸冰毒，當中一半在泰國發現。以中國大陸、香港、澳門及台灣為據點的販毒集團以極低價大量傾銷毒品提高市場需求，相信東南亞與亞洲多個冰毒市場有聯繫，估計每年交易額高達約303億美元（約2368億港元）至614億美元（約4798億港元）。



UNDOC分析由東盟、區內國家及智庫提供的數據後，發表跨國犯罪組織於東南亞活動的報告，指出有組織犯罪的規模比以往複雜，令政府掌握的資訊愈來愈少，包括販賣冰毒。報告指出，由於中國加強邊境保安，迫使販毒集團把製毒工場轉移到緬甸，他們會與民兵及武裝分子合作，製造和走私水晶冰毒及冰毒丸到東亞、東南亞、大洋洲及南亞。



緬甸近年的冰毒製造量大增，大多經撣邦出貨到泰國、中國及老撾，泰緬邊境、泰國及馬來西亞邊境亦是重要的運毒路線。報告特別提到在撣邦的販毒集團近年慣用綠色及黃色的茶葉袋偷運冰毒，大部分寫有「觀音王」字眼，泰國政府在去年頭8個月已檢獲1.2萬包以上述方式販運的水晶冰毒。



惟今年起泰緬北部邊境加強執法，販毒集團亦改變運毒路線，早前在泰國、柬埔寨、老撾、緬甸、越南破獲大批冰毒，正正顯示毒販開始大量向東面散貨，經老撾運往泰國、柬埔寨、越南，以及由緬甸南部循海路運入泰國中部及南部。



上述地區去年共檢獲120噸冰毒，比2017年的82噸激增，數量是10年前難以想像，單單在泰國就檢獲5.15億粒冰毒，佔東南亞及東亞總數的一半。不過，東南亞冰毒市價創新低，在泰國部分地區每粒只需少於1美元（約7.8港元），相信是販毒集團向區內大量傾銷低價冰毒，以提高需求，同時顯示冰毒供應泛濫，即使檢獲的毒品數量破紀錄，市價仍處低位。



報告續指，相信東南亞、東亞、澳洲、新西蘭及孟加拉的冰毒市場有聯繫，每年交易額最多可達614億美元。UNDOC的東南亞及太平洋代表杜格拉斯（Jeremy Douglas）指，東南亞的冰毒市場是全球最大。其中澳洲、日本、新西蘭及南韓的人口雖然較少，但由於冰毒在當地的市價高，所以交易額已佔總額的三分之一。



過去在日本和南韓查扣的冰毒多半來自中國，其餘來自北美或是本地製造，不過東南亞已逐漸成為日本和南韓冰毒主要來源。報告亦指出，製作海洛英需要大量乙酸酐，緬甸是東南亞中扣查最多乙酸酐的國家。



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