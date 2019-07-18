中學教職員涉欺詐等17罪　畢業禮花費高惹疑

廠商會中學一名前行政主任，被指向校方推薦數間公司採講典禮食物、窗簾及桌椅時，未有申報該些公司為她的朋友開設，並涉嫌使用假單向學校申領款項，更疑挪用學生交給學校的雜費及遊學團費逾30萬港元。該行政主任被控1項使用虛假文書、3項欺詐及13項盜竊罪，她否認控罪，案件今(18日)於區域法院開審。



控方開案陳詞指，該校校長及副校長於2016年5月發現被告劉賽華(53歲)為畢業典禮所預備的食物及盆栽太貴而起疑，親身到有關供應商詢問，揭發被告提供的發票一張屬虛假，另有一張的金額不實地調高。



校方遂問被告，她承認涉「農園」發票為假單，她並非向該處買盆栽，只取得該園空白發票及逕自填銀碼，而盆栽及食物向她朋友的公司訂購。至為發票上價格較正常為高，被則解釋是朋友公司收取手續費。被告又透露，她於2016年向校方推薦的窗簾及課室桌椅的供應商也是她的朋友開設公司，但她未曾在相關的招標程序中向校方申報利益關係。



被告在上述會面後辭職，接任的會計員核數時進一步揭發學校帳目不全，失逾31萬港元，全報稱是學生所交的雜費及遊學團團費，師生向被告交款後，被告沒有、或只將部分存入學校的銀行戶口。