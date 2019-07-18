33歲女稱27年前遭堂兄非禮　官裁表證成立

現年33歲的女子，2016年突報警指其堂兄在27年前、即她5歲半時非禮她，包括抱她坐上自己大腿，再伸手入內褲摸其私處，致私處紅腫，現年46歲任職銀行的堂兄事後被捕，經審訊後，被告今日(18日)在東區法院被裁定一項非禮罪表證成立，他選擇不自辯，案件押後明天(19日)續審。



據代號X的事主早前供稱，1992年新年她跟隨家人到堂兄家中團拜，當時堂兄已是中七學生，趁家人在屋苑會所聚會時，稱要帶她回家食蛋糕，二人入房後，被告將X抱起坐在自己大腿上，又在X如廁後問她：「有冇抹乾淨下面？」更藉詞檢查伸手入她的內褲摸其私處近5分鐘，事後要求X不要告訴他人。



X指，當晚母親替她洗澡時發覺她私處紅腫，但只着她：「唔好咁大力抹下面」，翌日帶她往見醫生及搽藥膏，X至六年班上性教育課才意識到疑遭堂兄性侵，她從父母處得悉堂兄當時在某大銀行任職，遂寫信到銀行投訴，不過沒有回音，她也沒有再向任何人求助，而兩家人也不多接觸，直至2014年，X在一親友婚宴再遇被告及得知他電話，隨即連番以短訊質問，X最終於2016年報案。