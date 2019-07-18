供港豬量減致價飆升　業界難經營冀政府支援

本港活豬供應近期備受非洲豬瘟影響而大幅減少，豬價持續高企。多個豬肉業界團體今(18日)表示，目前每日供港活豬數量不及往常的五成，導致活豬拍賣價飆升，形容為「天價」，令從業員面臨經營困難，市民被迫「捱貴豬」。業界要求政府正視業界苦況，至於會否採取遊行或圍堵政總等抗議行動，業界強調目前靜觀其變，「如果逼到我哋冇路行，不排除會行呢一步！」



香港豬肉行總商會、香港鮮肉商聯合會、香港生豬肉食業職工會、沙田肉聯商會、生豬業買手會、聯豐運輸公司等團體，齊嘆香港活豬市場受到空前衝擊，香港豬肉行總商會理事長許偉堅指出，豬肉買手面對豬價高企，肉枱員工開工不足，運輸車隊面臨減車裁員壓力，業界對經營前景欠缺信心，「業界從業員及其家屬已經處於惶恐狀態，今日唔知聽日事！」



至於市民「捱貴豬」情況會否延續至中秋節，許偉堅稱難以預計，但肯定年底的豬價應比往年同期高。許促請政府檢視檢疫豬隻制度是否過嚴，務求找出中港兩地均能接受的檢疫水平，增加兩地豬商的互信，從而提高內地供豬量。香港生豬肉食業職工會代表陳展明則表示，目前業界近一半工人因較少豬隻供港而「冇工開」，聯豐運輸公司代表劉志輝指，得悉不少運輸公司因工作量不足以維持營運而結業，冀望港府能加強與內地相關單位溝通，穩定活豬供應。



此外，荃灣屠房面臨結業危機，許偉堅指荃灣屠房正常要每日屠宰400隻豬才能維持日常運作，惟如今活豬供應不足，他得悉政府正研究挽救措施，業界普遍支持上水及荃灣兩個屠房維持運作。