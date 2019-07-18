研究發現定期傳短訊鼓勵戒煙　成功率高1.4倍

成功戒煙需要家人或同伴支持，有機構舉辦戒煙計劃，將參加者隨機分成兩組，輔導員會與其中一組人透過手機通訊軟件交流，定期傳送個人化的資訊及鼓勵訊息，研究發現有與輔導員交流的參加者，成功戒煙比率較沒有交流的參加者高1.4倍。



樂善堂獲衞生署控煙辦公室資助，推行「愛‧無煙」前線企業員工戒煙計劃，並委託香港大學護理學院及公共衞生學院評估計劃成效。第三期計劃參與企業有92間，接受戒煙服務的前線吸煙員工達801人，吸煙僱員年齡平均為36歲。研究由2017年1月起開始，跟進參加者在接受輔導服務後1星期、1個月、3個月、6個月及1年的情況。研究發現，參加者接受輔導後6個月內，整體僱員戒煙率有20%，減少吸煙量的比率達49.5%，減少吸煙量至少一半的比率有21.5%。



港大公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶指出，僱員要成功戒煙，受多項因素影響，除增設輔導渠道外，得到僱主及身邊同事的支持亦為重要一環，不能忽視。



曾任高級駐地盤工程師的劉先生去年退休。他曾由高峰期每日40支煙，因考潛水牌而戒煙一個半月，但考試通過後便又開始復吸。雖然煙量已經大幅減少，但未有完全戒煙的動力。他更視5支「煙仔」為完成繁重工作的「獎勵」。參加計劃後獲輔導員定期跟進及鼓勵下，去年中成功戒煙，並一直保持至今。