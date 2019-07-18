修例風波：台法務部指台港應建共同打擊犯罪機制

港男陳同佳去年2月涉在台灣殺害女友潘曉穎後返港，觸發香港政府修訂《逃犯條例》，並掀起修例風波。潘女家屬懇求港府「單次個案處理」、「特事特辦」，為女兒討回公道。台灣的法務部官員周四（18日）向東網記者表示，台港兩地應建立共同打擊犯罪機制，循正常管道展開司法互助，以實現司法正義。



法務部官員重申，香港政府應積極考慮簽署兩地司法互助協議，建立港台兩地共同打擊犯罪機制，在平等、尊嚴、互惠及保障人權的基礎上作司法互助。該官員表示，受《逃犯條例》修例事件影響，台灣的司法單位對港方事務不便多做評論，以免遭誤會、扭曲；惟若能打開司法互助大門，雙方則可站在互惠、平等的立場上共同打擊犯罪。



據了解，台灣偵辦此案的士林地檢署，去年曾3度向香港警方提出司法互助，請求提供陳同佳筆錄、陳男DNA比對等，但對方並未回應請求。士檢去年12月對陳男發布通緝令，同步發函法務部轉請大陸委員會，向香港政府請求遣送犯嫌至台。因先前所提3項請求均未獲港方回應，士檢對潘女家屬請求未作評論。