破紀錄！2019 首季華為出貨量超過Apple

華為P30系列 85日發貨量達1000萬部



華為旗艦手機HUAWEI P30系列4月中正式於香港開賣，用家一致讚好，當中唔少功能都比同級旗艦機突出，包括HUAWEI P30系列的1/1.7吋超感光傳感器、極強的低光拍攝；HUAWEI P30 Pro的Leica 4鏡頭、5倍光學變焦及10倍無損變焦等等。事實上，HUAWEI P30系列的全球發貨量更加刷品牌紀錄，開賣85天後，全球發貨量已經突破1000萬部，比上代HUAWEI P20系列提前了62天，同時創下華為旗艦機出貨量突破1000萬部的最快紀錄，證明新機廣受全球用家歡迎。而截至5月30日，今年華為手機的發貨量已經突破1億部，比2018年所需時間更短，相當驚人！



全球市佔率升至第2



此外，華為手機今年第一季的成績突出，根據市場研究機構IDC的數據，全球手機市場佔有率高達19%，相比上年同期11.8%，升幅接近一倍，並成功壓過Apple，市場佔有率上升至第2位。而且華為更是市場佔有率頭3位品牌中，唯一錄得升幅。華為在2019年首季出貨量更高達5,900萬部，力壓Apple的3,600萬部，成為全球第二高的手機生產商。本地方面，截至4月尾，華為已經位列香港智能手機市場第2位。在極具認受性的「2019年BrandZ最具價值全球品牌百強榜」中，華為連續4年打入Top 50，今年排名47，比上年上升一位，品牌價值亦比上年增加8%。

