修例風波：歐洲議會討論香港議題　華外交部反對干涉內政

歐洲議會擬於香港時間周四（18日）下午，緊急開會討論香港現況，並提決議案要求港府撤回修例、釋放被捕示威者等。中國外交部發言人陸慷周四在北京召開例行記者會時，重申反對歐洲議會等試圖干涉香港事務及中國內政的行徑；又強調有關機構不應為一些擾亂香港秩序的暴力違法行為、暴力違法分子壯膽撐腰。



陸慷表示，香港特別行政區事務純屬中國內政，任何國家、組織都無權干涉；有關方面應當切實遵守中國的主權和基本事實，不能以任何形式干預香港事務，更不能為上述行為和參與者「給他們壯膽撐腰，否則只會搬起石頭砸自己的腳」。



此外，中國外交部駐香港公署發言人周四稱，歐洲議會的議案無視事實，混淆是非，通篇充斥着無知、偏見與虛偽的「雙重標準」，不自量力地對特區政府依法施政和中央政府對港政策指手畫腳，發號施令，無知之深、態度之狂令人咋舌；為此中方予以強烈譴責，表示強烈不滿和堅決反對。



公署發言人又稱，議案對令人髮指，事實確鑿的嚴重暴力行為視而不見，對克制執法的香港警察遭受人身攻擊和傷害麻木不仁，毫不掩飾地美化和縱容暴力違法行為，大言不慚地要求特區政府放棄依法追究肇事者責任，完全不顧及香港的整體利益和主流民意。



發言人續稱，香港自回歸以來，中國政府依照憲法和香港基本法，切實貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，香港的法治水平躍居世界前列，香港依法享有前所未有的民主權利和自由；又稱此書任何不帶偏見的人無法否認的事實，有關議員卻肆意抹黑「一國兩制」和中央政府對港政策，分明是顛倒黑白，別有用心。



該發言人強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外國，組織或個人以任何方式妄加干涉；中方強烈敦促有關議員認清事實，擺正位置，從維護自身形象和歐方在港利益出發，恪守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權安全，立即停止不負責任的抹黑，信口雌黃的指摘和譁眾取寵的威脅，停止討論和推動有關涉港議案，停止干涉香港事務和中國內政。