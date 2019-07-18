紅磡站加固及局部通車涉款20億元　港鐵埋單

港鐵沙中線紅磡站爆出剪短鋼筋醜聞，月台結構安全成疑，直接影響沙中線全線通車，政府今日(18日)公布爭取明年首季先啟用顯徑、鑽石山擴建部分、啟德等3個站。港鐵行政總裁金澤培表示，港鐵就紅磡站工程及局部通車，向政府提交兩份報告並獲接納，報告指紅磡站建造工程是安全，但須進行加固，而加固工程及局部開通涉及額外20億港元則由港鐵承擔，並會向承辦商追討跟進，但金避答加固工程會否繼續由總承建商禮頓負責。



金又指，由於只有啟德及何文田站近紅磡站可作列車掉頭，因此局部通車只能到啟德站。運輸及房屋局局長陳帆表示，港鐵委託承建商進行加固工程時，政府除在例行文書及工序監督外，亦會進行突擊檢查確保核查有效，而線路局部開通後，將會每3分半鐘有一班列車，相信途經鑽石山站有助疏導東鐵線人流。



陳帆又透露，調查報告發現紅磡站工程的螺絲帽，可能有高達三分一無連接或連接長度不符合標準，而層板與連續牆之間有31處有空隙，出現蜂巢情況，亦有一些層板側邊的「剪力桿」不存在，及有鋼筋粗幼度較原先為細。他強調，政府原定亦計劃在收到報告後，提交沙中線獨立調查委員會協助調查，並無繞過委員會作決定。至於紅磡站僅以加固而未有拆卸重建，是港鐵及政府專家的判斷，認為整體結構安全，而經適度加固後長遠可提供安全可靠服務。