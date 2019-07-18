河南青年遭碎膠機夾腳　揭來港當黑工被捕

元朗流浮山廈村路一個回收場，上周四（11日）發生工業意外，一名姓羅（20歲）男子工作期間，雙腳意外被碎膠機夾傷，送往屯門醫院救治。據悉，事發時有回收廢料卡着碎膠機，羅清理廢料時，機器突然開動，夾着其雙腳。



據了解，警方事後翻查羅的證件，揭發有人懷疑當非法勞工，元朗警區刑事調查隊接手調查案件，經深入調查後，於本周二（16日）掩至屯門醫院，以涉嫌管有或使用虛假身份證明文件、逾期居留和違反逗留條件，把羅拘捕。而其姓劉（55歲）本地男僱主，則於同日在天水圍田廈路一貨倉，則涉嫌僱於非法勞工被捕。羅現正被扣留調查，劉則已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。



據羅的父母指，其兒子來自河南，早前在網上認識了一名中介人，對方表示可以介紹他到香港工作，形容在港打工能賺大錢。羅信以為真，在父母資助下，給予中間人2萬元後，便於6月3日來港，並於6月5日到流浮山一個塑料回收廠貨倉工作，老闆曾答應每日工資約600港元，每月5日及20日出糧，惟羅在上月僅獲發約4000港元。



雪上加霜的是，工作不足一個月，羅更意外墮進碎膠機，右腿遭碎膠機絞爛，左腳腳掌亦被削去，需做接駁手術。父母獲悉兒子遇上意外後，趕忙來港，他們對意外大感痛心，形容「我的孩子才20歲，未來的路要怎樣走！」又批評兒子的老闆事後「不見了人」。



同時，羅父一隻眼睛失明，羅母則做洗碗工，收入低微，現時兒子受重傷，令他們一家經濟負擔更沉重，又稱本港物價水平高，來港後一度需露宿於公園，坦言對未來感到極為徬徨，希望有心人亦能伸出援手，續指他們的簽證只為期一周，即在本周日（21日）到期，現時當務之急是延期簽證。