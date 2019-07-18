修例風波：港大校長晤師生　稱為衝擊傷心憤怒

港府擬修訂《逃犯條例》觸發連串風波，香港大學校長張翔早前發聲明稱對立法會的暴力事件感痛心，並譴責有關的破壞性行動，其聲明引起部分港大師生不滿。逾百名師生上周五(12日)到校長寓所要求收回聲明及公開對話，張今晚(18日)在港大陸佑堂與師生校友會面。



港大學生會評議會大學事務委員會署理主席黃程鋒提及，昨日(17日)凌晨時分曾有警察到港大校園範圍巡視，反映警方不能信任，反問張翔的立場，及如何防止同類事件再發生。黃又要求校方回應譴責衝擊立法會行為的聲明。



張翔表示，理解學生對修例的關注和感到沮喪，指在新聞中看到7月1日的衝擊，感到傷心、憤怒，擔心影響市民生活。校方關注學生的安全和行為，有責任保護學生。他尊重學生表達意見的自由，但指必須在理性、和平方式的情況下進行，他不認為用粗言、具仇恨性的言論攻擊他人是有效方法。張翔稱不會撤回七一發表的聲明，又稱尋求對話是找出解決問題的方法。



有校友指上月12日警方曾毆打市民和記者，是更高級的暴力行為，問張翔會否同樣發表聲明譴責警方濫權，張翔未有正面回應，但指要尊重法治，希望港大學生聆聽不同聲音。



黃程鋒在論壇後表示失望，指張翔至今仍未正面回應訴求，認為他未充份了解學生訴求。港大畢業生議會常委廖振華亦表示，是次討論是個好開始但仍不足，對於張翔不願收回譴責聲明，廖表示理解他的難處，但認為他的做法難得到學生支持。