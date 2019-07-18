奪命車禍：業界指巴士設計有問題　批運輸署漠視意見

城巴969號線於今午（18日）在青朗公路與貨車相撞，65歲車長傷重不治，另有14人受傷。城巴有限公司職工會指，對因意外而死亡的車長表示哀悼，同時希望傷者能盡快康復，由於警方仍在調查事件，該會暫不會評論事件成因。惟該會指，已不止一次向運輸署提出巴士車身設計有問題，司機位前沒有任何緩衝的部件，萬一有意外發生，司機往往首當其衝。可惜運輸署的回應只是指出有關設計符合歐盟規定，完全漠視過去多宗意外的事實，車長因為沒有緩衝而在意外中受重傷，甚至死亡。該會將繼續聯絡運輸署，要求署方重新檢視有關巴士車身設計的規定，以加強保障乘客及司機的安全。



另巴士業職工會聯盟稱，對意外表示極度沉痛，對死者家屬致以深切慰問，同時希望傷者盡快康復。該會續稱，過往與運輸署會議上，不止一次提出巴士車身設計有問題，車長駕駛位置前只有儀錶板，一旦發生意外車長便會首當其衝，可以講是非死即傷，是次意外正是又一次引證此問題，惟運輸署只回應有關設計是符合歐盟規定，一再漠視巴士業界的意見。



翻查資料，今年3月4日，一輛城巴967號線在西九龍快速公路進入西隧管制路段，撞向前方「拋錨」貨車，釀成2死16傷，涉事巴士車型與今次的相同，兩宗意外的巴士車頭均損毀嚴重。