政Whats噏：羅致光IQ160　讀書時試過肥佬？

勞工及福利局局長羅致光IQ(智商)高達160就眾所周知，不過智商高又係咪一定成績好呢？原來羅致光讀書時都曾經試過唔合格，就正正係中一時嘅美術科，佢仲自爆係讀書生涯中，成績表唯一出現過嘅紅色添。至於點解會唔合格，羅致光就話去到中五先明白，原來係因為佢嘅三維觀察同表達有少少遲緩，所以抽象畫就冇問題，但寫實畫就考起咗佢喇。



話說今日(18日)羅致光出席咗展能藝術家嘅作品聯展，原定係特首林鄭月娥出席，不過佢最終龜縮甩底。喺睇緊畫作期間，有藝術家就用手語同羅致光介紹自己嘅畫作，期間羅仲話自己識睇添，唔通佢都有學過？佢就解釋，話出席活動同埋睇電視時間唔中會學到一兩句，而今日就喺藝術家介紹緊畫作時，透過睇對方眼神同埋手勢，所以先睇得明。



雖然美術曾經唔合格，但羅致光睇畫時都有點評過下，仲大讚一幅畫白泥嘅日落畫得好添。佢就話，通常睇日落嘅心情都係開心，而幅畫嘅顏色對比做得好，完全表達到開心嘅情況。唔單止咁，佢仲讚幅畫啲細緻位都畫得好添。講到似層層咁，仲以為佢係專家，如果套用返喺政策解說上就更加好喇！