2女墮電騙失款78萬元　警拘19歲青年

一名26歲本地女子，今年4月接獲自稱為電訊公司職員的騙徒來電，對方其後將電話轉駁至自稱為「武漢公安局」人員的同黨，騙徒聲稱她牽涉內地洗黑錢案，要求交出銀行卡及密碼作資產審查。女事主不虞有詐，根據對方指示，待一名男子於5月前往其寓所時，將自己的銀行卡交出，惟女事主其後發現其銀行戶口內共3萬港元被人提取，懷疑受騙遂報警。



至今年5月，一名73歲本地老婦亦接獲採取相同手法的來電，騙徒聲稱她涉及內地一宗行騙案件，老婦其後應對方指示，將合共約75萬港元現金，先後2次交予一名自稱「特務」的男子作保證金用途，她其後懷疑上當受騙並報警。



警方「電話騙案專責小組」、東九龍總區重案組第3隊人員接手跟進，發現兩案均有一名男子前往受害人的寓所收取及處理贓款，懷疑兩案有關。探員經深入調查後，今日(18日)上午在沙田區採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名姓李(19歲)本地男子，帶署扣查。行動中，警方檢獲2部相信與案有關的手機、匯款單據、約1萬多港元疑為佣金的現金，以及26歲女事主的銀行卡。警方相信，有人前往受害人寓所收取現金後，將錢匯款至內地銀行戶口，正調查疑犯有否涉及其他案件，以及追緝幕後騙徒下落。



署理警司譚威信表示，警方於今年1至5月，共錄得207宗電話騙案舉報，較去年同期上升54.4%，其中199宗涉及金錢損失，較去年同期112宗上升77.7%，涉款4559萬港元，較去年同期上升約4.7倍。譚續指，涉及「虛構綁架」類案件僅餘下1宗，惟「假冒官員」及「猜猜我是誰」類案件則有上升趨勢，呼籲市民應時刻警惕。