新身份證誤傳可遙距讀取　入境處指無法隔空取密

新一代智能身份證正陸續簽發，入境處重申，沒有人可以在持證人沒取出智能身份證或不察覺的情況下，隔空讀取晶片資料。入境處指出，新身份證已採用多重保安措施，以確保能全面保障身份證晶片內儲存個人資料的私隱，而核實身份的程序絕對安全準確，在新證系統下，只有認可光學閱讀器才可讀取新證晶片的個人資料，在無授權證書和特定運算程式之況下，「技術如何精密的閱讀器，均無可能讀取新智能身份證的晶片資料。」



油塘油麗邨近日出現橫額，寫有「新智能身份證可離遠被讀取，打我電話，防竊密卡套即日送到你信箱」。橫額右上角有「胡志偉議員辦事處」的字樣，左方印有社區主任王偉麟字樣及王的照片。社交網站Facebook亦可見王在其個人專頁上載相關橫額的照片。



入境處今(18日)發聲明，指留意到坊間有個別團體向市民免費派發聲稱可以阻隔射頻識別(RFID)的卡套，以防止新身份證中的個人資料被非法讀取。該處重申，新身份證並無被非法讀取的個案，相關的信息有誤導公眾之嫌，特此澄清。



該處續指，讀取晶片資料必須由持證人取出新智能身份證，並將其放在獲授權的光學閱讀器上，結合光學閱讀器與無線傳輸技術方可進行，而在進行通訊前，晶片和閱讀器會先確定對方身份，方能進行讀取，整個通訊及資料傳送過程會透過雙重加密。



新身份證的晶片屬被動型，晶片沒有電源，不能自行傳送任何訊號，入境處指在整個通訊及資料傳送過程中，晶片和閱讀器間的距離亦必須少於2厘米，「因此沒有人可以在持證人沒有取出智能身份證或不察覺的情況下，隔空讀取晶片資料。」