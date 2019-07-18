為民鎚害：山丘非法開墾建墳　黃偉綸監督地署失職

大圍、馬鞍山有山丘近日懷疑被非法開墾僭建山墳，有指相關地點並非合法殮葬區，惟當局對違規情況「視而不見」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《為民鎚害》，今集要審判的是發展局局長黃偉綸，狠批其轄下的地政總署懶理非法開墾問題，要求他做好監督工作，否則應要問責下台。



節目指出，現行政策容許原居民或其妻子在憲報公布墳場以外的認可墓地殮葬，但有指政府在核實原居民身份上有漏洞，對非法開墾墓地「發雞盲」，質疑是否有人對準墓地供不應求，僭建山墳以牟取暴利，而地政總署又「視而不見」，執法部門應要徹查。節目又指港人「生仔爭床位，釘蓋爭灰位」，就連火化，市區位亦爆滿，隨時只能選擇長洲，批評官員無能，害人不淺。



節目批評黃偉綸未有管好下屬，發展局轄下的地政總署有如「懶政總署」，早前被揭無視寮屋區僭建，現在又任由不法之徒非法開墾山坡，建造面積如籃球場大的墓地，甚至存在九年仍不理，批評他只顧「明日大嶼」，應該監督地政總署正視非法開墾僭建山墳問題，否則需要下台。



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