土瓜灣居民轟屯馬線通車無受惠　沉降就有份

政府公布已易名屯馬線一期的沙中線當中，大圍站至啟德站的路段率先通車，其餘車站包括土瓜灣站等通車無期。有苦等多年的土瓜灣居民未等到通車，卻被工程沉降而造成的樓宇安全問題所迫走，哭訴「通車無份，沉降就有份」；有打算在土瓜灣站附近大展拳腳的商戶被打亂計劃，批評政府無能，監督不力，要居民承受惡果。



沙中線施工多年嚴重影響居民生活，其中土瓜灣站更是重災區，去年港鐵報告就指出土瓜灣站附近多達14幢樓宇沉降超標。今日(18日)現場所見，相關工程仍在進行中，不少路段被封路圍板，居民出入不但要兜路，也要承受重型車經過時揚起的陣陣灰塵。商舖受封路影響，生意慘淡，以馬頭圍道為例，10間舖約有3間為空舖。



林先生原居於馬頭圍道唐樓，近年受沉降影響樓宇出現大裂縫，日常處於家中更明顯感到搖晃，他於4年前因擔心樓宇安全而搬走，無奈道：「通車無份，沉降卻有份」，批評政府無能，又指即使政府表示將來會為當區居民推出交通津貼，卻只是小恩小惠，未足夠補償樓宇維修的費用，而通車無期卻留下爛攤子要市民承受，對土瓜灣居民不公平。



土瓜灣居民陳女士也指，她以往每日承受塞車痛苦，現時竟然連公屋都等到並搬走了，卻仍未等到港鐵，痛斥政府管理差。居民李小姐對土瓜灣站未能開通感到失望，但認為始終安全第一，在未處理好紅磡站月台工程的情況下，即使通車也不能挽回市民信心。



在馬頭圍道、土瓜灣站旁開設車仔麵店的店主莫先生表示，本看中港鐵站通車契機，一年前選擇在現址創業，並簽下4年租約，希望能依靠通車帶來的人流提升生意額，詎料政府遲遲未通車，讓他大失預算，估計至少損失三成生意，促請政府及港鐵處理好沙中線問題，盡快通車，給土瓜灣居民及商戶一個交代。