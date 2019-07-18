政Whats噏：曾被指就快升職　葉文娟唔知等到幾時

公務員正值離職潮，政府各決策局及部門嘅常任秘書長亦將有一輪「新陳代謝」。有指未來一年將有10個常秘退休，有人退休，自然需有人接任，相信政圈唔少人都等緊升官。曾經被政務司司長張建宗(小肥張)暗示過就嚟升職嘅社會福利署署長葉文娟，係其中一個呼聲高嘅人選。不過政圈估計，如果葉想做番同現時職務相關嘅勞福工作、升任勞工及福利局常秘，睇怕就要再等下喇。



唔少常秘年滿60歲就退休，有指未來一年隨時有10個常秘退休，甚至有啲未夠60歲就鬆人。其中一個有傳會退休嘅就係啱啱59歲嘅運輸及房屋局常秘(房屋)應耀康，聽聞佢年底就會退休。政圈有指佢一早已想退下來，只係捱義氣才留低做多一陣。至於保安局常秘黎陳芷娟，及財經事務及庫務局常秘黃灝玄喺10月同樣將滿60歲，有傳二人都係即將退休，連同之前已經退休嘅創新及科技局前常秘卓永興，即係有4個常秘位等人坐喇。



政圈流傳，升職嘅大熱人選包括葉文娟同康樂及文化事務署署長李美嫦。葉將會升職一事，外界已經講到口水都乾，官場中人都覺得葉嘅工作表現唔錯，夠晒資格，就連小肥張去年底都暗示過葉就快升職。但葉係咪呢一轉就有得升職，最大關鍵都係視乎其個人意願。



事關葉作為社署署長，如果想做勞福相關工作，要升職就要等到現任嘅勞福局常秘張琼瑤退休。雖然有指張退休都並非太耐，但相信始終都係要再等一輪喇。葉未出任社署署長前，都擔任過保安局副秘書長，所以如果佢唔去勞福局，保安局都係一個選擇。至於房屋方面，葉相關經驗似乎不多，係咪接任應耀康個位，或者葉都要再考慮。到底早啲升職定遲啲再升，睇嚟都係葉嘅一念之間。



此外，我哋之前報道過，創新科技署署長蔡淑嫻同食物環境衞生署署長劉利群，好可能會分別接任創新及科技局常秘同財庫局常秘。卓永興已經退休4個月，蔡都仲未升，聽聞係因為蔡升得太快，程序上出現麻煩咁話。