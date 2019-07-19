修例風波：連串示威嚇走遊客　旅遊業物流業叫苦

中美貿易戰及近期示威活動對香港經濟造成的影響陸續浮現，政府計劃約見旅遊、零售和物流業等了解行業最新狀況。旅遊業界指旅行團客量增長已由上月達三成跌至本月單位數，前景欠明朗，訂房情況更以「慘」字來形容，促政府加強宣傳香港仍是安全城市，及考慮提供主題公園入場費折扣等吸引旅客。運輸業界亦指遊行示威堵路影響收入，市場氣氛差和消費意欲低對物流業有很大影響，冀政府提供補助減輕業界損失。



大型遊行活動演變成衝突嚇怕了遊客，旅遊業界自上月起已不斷收到內地及海外組團旅社的通知押後出發行程，甚至取消出團，報團人數亦大跌。香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，本月旅行團客量增長由上月達三成跌至單位數，港珠澳大橋和高鐵效應帶來的增長動力已受示威活動所抵銷。他希望政府稍後加強宣傳，吸引旅客來香港旅遊。



香港旅舍業商會主席連思杰，用「慘」字形容目前行內情況，取消訂房宗數增加，甚至無客訂房，是十多年來罕見。暑假本是訂房旺季，現時旅客寥寥可數，他直言：「十間房，五間空。」去年同期房價三百八十元至四百八十元一晚，現在減至一百五十元一晚的新低位，卻無客光顧，他慨嘆：「(賓館)連冷氣費都蝕埋。」業界期望香港近期的爭議盡快平息，家和萬事興。



本月每逢周日都有遊行，往往遊行完畢後示威衝突緊接而出，令地區封路多時，物流及運輸業界叫苦連天。陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉指，當市場氣氛差和消費意欲減低，對物流業造成大影響，令本來已受中美貿易戰影響的業界，運貨量進一步減少，希望政府減免車輛牌費和驗車費，彌補損失。