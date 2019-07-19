60義工落區集「氣」　空氣監測要真指標

香港空氣污染嚴重，當局制訂的空氣質素指標被指未必能反映全貌。有環保團體發起一項空氣質素公民科學計劃，廣邀60多名市民及義工，本月起到5個重點社區的學校、行人天橋、公園、路邊，在逾百個採樣點蒐集空氣樣本，完成後會將相關空氣樣本送往英國，深入分析當中二氧化氮(NO​2)的含量，團體估計9至10月會公布香港空氣質素的分析結果，盼協助政府制訂改善空氣質素的政策。



二氧化氮NO2主要源於汽車及船隻排放的廢氣，人體若長期吸入，可導致呼吸系統發炎、甚至增加患腦癌的風險。去年香港空氣監測報告顯示，多個污染指標均有改善，唯獨NO2超標。現時全港有16個空氣質素監測站，報告顯示當中9個均錄得NO​2濃​度年均值超標，位於銅鑼灣​、中環及旺角的3個路邊監測站更超標1倍。



由於香港七成NO​2污染均由本地產生，環保團體綠色和平質疑香港只有16個空氣質素監測站無法探測及反映污染的嚴重性，該團體項目主任伍漢林以觀塘區為例，指該區面積廣，但整區只有一個空氣監測站，且設於距離路面25米高之處，當局僅憑一個點的觀測便訂出全區空氣質素指標，質疑結果無法反映真實污染問題。



該團體發動義工到5個車多人多的區域，包括油尖旺、觀塘、灣仔/銅鑼灣、深水埗、馬鞍山，於上述區域的學校、行人天橋、公園、路邊等逾百個採樣點，先擺放逾百支空氣檢測採集器，然後收集空氣樣本後送英國檢測。伍漢林促請運房局須與環境局緊密合作，正視空氣污染問題，如推動公共交通電動化，制訂針對車輛排放的措施，以及落實電子道路收費，緩減塞車引起的污染。



參加計劃的義工何小姐家住將軍澳，長期受堆填區飄來的臭氣影響：「（堆填區）未轉收建築廢料之前根本臭到唔敢開窗」，她去年被確診罹患呼吸道疾病，肺部更出現鈣化點，直言患病是受空氣污染影響。她批評政府多年來的改善空氣措施失效，如電動車政策及停車熄匙等，故擔任義工為改善香港空氣質素出一分力。