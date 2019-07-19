耗41億　宋皇臺站掘出文物原址重置展示

沙中線工程一波三折，當中包括在二○一四年，前稱土瓜灣站的宋皇臺站發現宋元古井令工程超支及滯後。土瓜灣站的考古工作花費逾三十一億元，原址保育各項遺迹需額外十億元。港鐵擬於車站頂設混凝土井槽，以原址重置宋元古井及晚清水槽；車站大堂亦將假天花部分改為透明玻璃，以便公眾仰視觀賞，車站內設兩個展示箱擺放文物。



港鐵委託考古專家在沙中線土瓜灣站地盤發掘，首次在港發現一個結構良好的千年方形古井，同時掘出二百三十九個遺迹及數千件出土文物，包括宋元及清朝的錢幣及陶罐、瓷壺等，為李鄭屋漢墓後重大考古發現。考古專家其後又在工地再發現一個清代水井及宋元時代的房屋基座。



不過，當中位於土瓜灣站大堂的宋元古井最終逃不過拆遷命運，古物諮詢委員會決定採用價錢最平又不會令沙中線進一步延誤的方案，即以一千萬元逐件拆除該井。港鐵提出過四個保育古井的方案，造價由一千萬元至十三億元，最便宜的方案是把井及引水槽人手拆除、紀錄及重置。



港鐵委任的考古專家強調，該井以人手逐步拆除，可完整理解結構，考古價值較原址保留更大。