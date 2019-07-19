沙中線修築8年頻出事　造價至少971億

由一九九八年沙田至中環線萌芽到工程二○一二年七月動工，工程先後發生發現古蹟、遲收工地、延誤超支、百米隧道大滲漏及紅磡站鋼筋被剪短造假風波，造價飆升到至少九百七十一億元，修築八年，現預計明年始局部通車，紅磡往來金鐘段更未能確定通車日期。



港府規劃興建沙中線，始於二千年的鐵路發展策略文件，目標是令鐵路網絡可以貫穿東西及連接南北。全長十七公里的沙中線，大圍至紅磡段及紅磡至金鐘段，原定分別於二○一八年及二○二○年通車，但受多項因素阻礙，包括前稱土瓜灣站的宋皇臺站發現宋元古蹟令工程滯後；灣仔北一帶多項大型基建延遲移交工地及發現懷疑添馬艦殘骸等，加上發現地底廢棄鋼管樁，影響會展站工程進度。



二○一八年三月，沙中線被揭發紅磡站對出地底趕工興建的鐵路隧道滲水，工程人員花近半年時間嘗試灌漿及「打針」仍搶救無效，漏水情況不斷惡化。



一波未平一波又起，到去年五月，紅磡站擴建地盤內，新建月台的地下連續牆牆身有螺絲帽出現問題，無法與用作支撐月台層板的鋼筋接駁扭緊，期間有人更剪短鋼筋，假裝鋼筋已與螺絲帽成功接駁，企圖蒙混過關。其後，土瓜灣站沉降超標影響周邊的樓宇安全，會展站亦沉降超標要停工，均拖延了整個沙中線工程施工進度。