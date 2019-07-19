紅磡站左修右補　加固算數　究責全無

沙中線紅磡站剪筋風波自去年五月掀起至今已逾一年，港鐵去年底開始進行三階段評估工作以核實紅磡站月台結構完整性，昨終公布車站全面評估策略的最終報告，結論仍是「死撐是車站結構屬安全，可繼續進行建造工程，但會於指定位置加固及長期監察。」被視為事件「吹哨者」、紅磡站工程分判商之一中科興業董事總經理潘焯鴻，直言鄙視報告結論，狠批運輸及房屋局局長陳帆「依然故我，繼續離地」，未有向任何一方追究責任。團體早亦批紅磡站僅修修補補就再過關，令乘客擔心有意外時「沙中線不幸慘變沙中人」！



根據報告內容，港鐵完成第一階段覆核資料後，於去年十二月展開第二階段實地檢測工作，檢查月台鋼筋及螺絲帽接駁情況，發現連續牆廿四個位置當中，有八個位置與承建商的圖則不符；另外，港鐵亦於東西走廊及南北走廊月台層板抽驗至少八十四個接駁樣本，發現欠妥比率分別為約百分之三十六點六及百分之三十三點二。



然而，四十八個欠妥樣本中，八個樣本的主鋼筋沒有連接螺絲帽，五個樣本的鋼筋看似被剪過，認為情況不普遍，反而螺絲帽接駁不良的情況則較廣泛，反映可能成因為紮鐵施工質量欠佳，但在工程進行時監察過程並沒發現。



另外，東西走廊月台層板底部的石屎亦證實出現蜂巢現象，港鐵檢查期間亦發現抗剪箍筋有不妥當情況，牆身、支柱、吊牆與東西走廊月台層板底部之間，有三十一處未經填補或曾以不合適物料填補的縫隙，也發現鋼筋生銹及月台層板被鑿開地方出現滲水問題。



港鐵將採取措施進行修正，包括建議加裝鋼筋、加厚個別層板、加強抗剪箍筋、增加支柱、灌漿等，以應對和處理與施工質量包括螺絲帽接駁、抗剪箍筋、水平施工縫及滲水等。



修正措施料需時四至六個月完成設計及獲得政府審批，而其後工序將需時九至十二個月。港鐵亦會制訂長期監察，包括以儀器監測及巡查，監察結構的持續完整性。



潘焯鴻昨「火速」發聲明炮轟港府，指對報告中「加固措施是為了符合作業守則」及「結構對於繼續進行工程是安全」的結論感鄙視，又指報告認為工程需進行加固，是棒打了今年初港府公布獨立調查委員會公布中期報告時，所指「結構安全，毋須加固」的說法，明言不排除以任何方式繼續跟進今次事件。



本報六月底曾經獨家披露今次調查報告內容，提及港鐵認為毋須拆卸紅磡站問題工程部分，「廿三萬監察」發言人王國興認為，公眾對紅磡站結構安全存疑，政府及港鐵應尋求獨立第三方專家意見，決定如何處理紅磡站，「獨立專家唔會為政府遮醜，亦唔會畀港鐵蒙混過關，佢如果話唔安全要拆卸重建，一定唔可以加固就算數，否則將來車站倒塌，乘客就變『沙中人』。」民建聯強烈要求港鐵必須盡快妥善完成現時進行中的安全結構補救工作，並且要以最嚴謹的要求驗收，確保工程結構安全。