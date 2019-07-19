東方日報A1：大圍至啟德站　明年首季通車

延誤多年、醜聞不絕的港鐵沙田至中環線，終於要在一路修補的困局下，於明年初局部通車，而且只能開通顯徑、鑽石山、啟德三個站，稱為「屯馬線一期」。馬鐵乘客日後可於大圍站轉車往東九龍，但土瓜灣居民仍繼續苦等至二○二一年底，才有望乘搭沙中線。而由政府作為大股東的港鐵，昨日隨即宣布撥出廿億元為紅磡站工程事故「填氹」。政黨炮轟政府監管不力，任由沙中線工程出現連串失誤及嚴重超支，質疑額外開支無理由要市民「埋單」，認為承建商禮頓應負全責，要求政府追究禮頓責任。



運輸及房屋局局長陳帆昨日表示，港鐵建議先行於明年第一季啟用顯徑、鑽石山擴建部分、啟德共三站，由烏溪沙站至啟德站稱為「屯馬線一期」，有關建議已獲政府同意。他又說，港鐵已向政府提交沙中線紅磡站全面評估策略報告，以及紅磡站北面連接隧道等工程部分的核實最終報告，政府已接納，並已提交沙中線工程調查委員會。



陳續稱，港鐵擬於紅磡站擴建部分及鄰近擴建個別位置進行一系列加固工程，完工後輔以長期監察措施，最快二○二○年底至二○二一年初才完成，其後大圍至紅磡段要測試及試營運，港鐵會同步進行相關工序，爭取二○二一年底前達到大圍至紅磡段全面通車目標。至於紅磡至金鐘段的通車目標，政府承認要再作評估。



港鐵行政總裁金澤培說，由於只有啟德及何文田站近紅磡站，可讓列車掉頭，因此局部通車只能到啟德站。車務總監劉天成也稱，因紅磡站尚有工程進行，何文田站亦屬同一信號系統，故未能通車，宋皇臺站及土瓜灣站並無硬件讓列車掉頭，故只能以啟德站作臨時終點站。他預計屯馬線一期開通初期，可維持三分半鐘一班車。



劉天成表示，現時經東鐵線由大圍站前往九龍塘站，再由九龍塘轉車到鑽石山站，需時十七分鐘，但日後屯馬線一期開通後，由大圍站至鑽石山站只需七分鐘，未來亦可紓緩東鐵線最繁忙的大圍和九龍塘站。港鐵會致力與運輸署討論，並與地區溝通，務求提供足夠的社區連接工具，但他未有回應是否會安排接駁巴士代替宋皇臺站及土瓜灣站的功能。



至於紅磡站加固工程及局部開通涉及額外廿億元，金澤培表示會由港鐵承擔，至於加固工程會否繼續由總承建商禮頓負責，他最初拒答，只說「無論邊個做，都會嚴謹監督。」陳帆則稱，政府除在例行文書及工序監督外，亦會突擊檢查工地，確保核查有效；他又補充，港鐵會向承辦商跟進額外承擔的費用。



民主黨認為紅磡站工程失誤，應由承建商負責，而非由政府作為大股東的港鐵負責，政府應追究禮頓的責任。沙中線去年中開始被揭發連串工程醜聞，造價勢增加百億元計，最終「埋單」肯定過千億元，民主黨認為今次因工程造假引致超支，無理由要納稅人付鈔。



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