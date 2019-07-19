你要知：杧果濕熱兼致敏係誤解？　杧果核原來好有用

夏季是不少水果當造的季節，而香甜杧果就是不少市民的心頭好，不過有人認為杧果濕熱，亦會導致皮膚敏感。有中醫師就為杧果平反，其實杧果並非濕熱「元兇」，至於致敏，原來亦有方法避免。



註冊中醫師許懿清表示，杧果本身其實並不濕熱，根據古書所指，它性溫微寒，適合很多人食用。那麼為何一般人會有杧果濕熱的錯覺？原因在於食用者的體質，如食用者本身體質濕熱，經常出現濕爛大便，又或便後不爽，多吃杧果，便會加重這些症狀。



有人吃完杧果後嘴唇附近會出現痕癢，原來是因為杧果表皮與果肉之間大概0.5毫米的位置，含有一種化學物質漆兒茶酚，正是這種化學物質令很多人出現敏感反應。要如何減低致敏機會呢？許指，剝皮的時候，會發現杧果會有白色汁液流出來，那種物質就是漆兒茶酚。所以剝皮或者用羹舀杧果吃時，要注意不要切或舀得太深，避免嘴唇或者皮膚接觸到這種致敏物質，另外，較熟的杧果漆兒茶酚的含量亦較少。



雖然杧果甜美，但食用時亦要適可而止，健康的成年人每日最多吃2至3個，一個星期只可吃2次，不宜吃過量。如果想少吃多滋味，可以一日吃1個，一個星期就可以吃4、5次。不過，如本身患有嚴重濕疹或濕疹病處於發作期、滿臉暗瘡青春痘或身體處於發炎狀態，就應該減少甚至避免吃杧果。



一般人吃完杧果肉後，杧果核都會直接丟棄，其實杧果核對止咳、化痰、消滯都有功效，加上杧果核本身味道較為溫和，只要加水煲滾，小朋友和孕婦亦適合飲用。如果不想飲杧果核水，切一塊杧果肉含在嘴裏，也可以達到化痰止咳的效果。