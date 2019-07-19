探射燈：濫用趨增　政府免費車位淪展銷中心

政府的免費泊車位被濫用，部分更變成「小型汽車展銷中心」，停泊多輛私家車待售，情況兩年未有改善。立法會議員直斥車行的行為自私，執法部門應嚴厲打擊。



2017年，東網揭發西貢公路一個設有近30個免費車位的停車場，至少有9輛私家車貼上「出售」，其中不少聯絡電話相同，疑為同一車行擁有。近日東網記者再往同一地點，發現情況比過去更嚴重，30個車位中有一半為車窗貼有價錢的待沽車輛，所有車輛均沒有警方發出的違泊告票。



據道路交通（泊車）規例，任何人在泊車處連續停泊車輛超過24小時，即屬違法，可被罰款2000港元。立法會議員陸頌雄直斥部分車行的行為自私，不合理霸佔泊車位，對真正需使用泊車位的車主不公平，執法部門應該加強打擊，並主動聯絡有關人士作出警告。

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