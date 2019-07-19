探射燈：遏私自劃位收租　業界倡閒置地建車場

偏遠地區車位「無王管」，免費泊車位被「私有化」，部分官地更疑被劃作車位收租。汽車業界指車位不足，政府應主動將長期閒置空地改作停車場，以善用土地及保障使用者權益。



東網早前巡視，發現元朗有鄉村逾10個不收費泊車位被霸佔，其中有2個掛起告示寫上車牌號碼專用；該村口附近亦有劃成20個車位的停車場，四周卻豎起多個政府土地告示。西貢亦有鄉村內空地，被擅自劃分逾20個泊車位，放置雪糕筒為記，租予該村村民。



香港汽車工業學會會長李耀培表示，鄉村內官地涉嫌被霸佔情況常見，原因是近年鄉郊地區租金較市區廉宜，租住人口上升加劇地區性車位需求，他指出如能將長期閒置空地外判予承辦商營運臨時停車場，既不會帶來額外人手壓力，亦能確保市民得到合法公平的服務。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

