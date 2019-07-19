探射燈：死車長霸郊園泊位　漁署手軟　漠視違規

政府停車場屢揭「死車」霸位，連郊野公園停車場亦不能幸免。馬鞍山郊野公園免費停車場經常爆滿，場內有3分1為死車，有人疑將泊位「私有化」，泊車3天後仍在原地，其他駕駛人士過門入不得。西貢和元朗的郊野公園停車場同樣停泊行車證失效車輛，最長已過期近2年。漁護署卻稱過去3年只發現3宗長泊個案，立法會議員促加強執法，同時應增加泊位，滿足郊遊人士需要。



「去燒嘢食嘅都會揸車去，晨早去到先發現冇車位！」常往馬鞍山郊野公園的古先生指，近月上址一個免費停車場長期爆滿，當中不少為死車。驅車到郊野公園的麥先生因無位在場內徘徊，亦稱該停車場一直有死車停泊，近月更趨嚴重，對無人執法大感不滿。



在非郊遊旺季，平日早上的馬鞍山郊野公園冷冷清清，惟停車場內約40個車位卻泊滿私家車和電單車，其中14輛為行車證過期或沒有行車證的死車，即3分1車位被違規霸佔。東網記者更發現，有駕駛者泊車後，隨即登上落山的村巴到馬鞍山市中心，3日後其車仍原封不動。有清潔工坦言，不少人為節省泊車費將車位私有化，雖曾有人向漁護署職員反映，但職員只拍照紀錄，情況未見改善，不諱言入秋旺季情況恐更嚴重。



漁護署轄下有11個免費公共停車場，提供477個車位，但死車霸位情況屢見不鮮。在西貢北潭涌燒烤區附近停車場內，有至少5輛車的行車證已過期，最早於2017年10月到期，車身殘舊；元朗大欖郊野公園的大棠山道免費停車場，場內停泊約20輛私家車，其中有3輛以車冚覆蓋，另有4輛行車證亦已過期。



沙田區議員李子榮表示，近年不時接獲有關馬鞍山郊野公園車位不足投訴，並留意到有車長泊車位，懷疑部分行車證失效的車輛為車行棄車。他指該地點是熱門燒烤和行山中轉站，停車場長期爆滿影響真正有需要的市民。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，當局應加強執法，如張貼警告紙，甚至直接把車拖走。他亦促當局增加郊野公園泊車位，以滿足遊人需要。



漁護署發言人指，過去3年，該署在郊野公園範圍共發現3宗有關棄置車輛或長期停泊的個案，分別於西貢西郊野公園北潭涌停車場、城門郊野公園城門道及馬鞍山郊野公園燒烤場旁空地發現有關車輛，警方調查後均已移走或已轉介警方跟進。

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