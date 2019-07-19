網民熱話：何方高人？　兩隻筷子插爆貨車車胎

小說裏的武林高手內功深厚，常以草木擊穿硬物。現實世界中竟也有類似情況發生，一名車主在網上抱怨，指其貨車停泊街頭時，被人以木筷插穿車胎，網民除了為車主心痛外，亦驚訝插胎人「內功深厚」。



貼文由網民於前日（17日）在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」在貼文，車主指其貨車停泊位置並沒有阻人，卻無辜遭人插爆車胎，搞到自己「一朝早又要拖車」，又要花錢補胎，極之陰功。從網民上載的圖中可見，車胎已漏氣，旁邊留下兩隻筷子，其中一隻還插在車胎上，十分誇張。



儘管車主的遭遇頗為不幸，網民的焦點卻於在筷子上。有人直言：「用對筷子插得爆條胎咁勁？」「新胎都KO」。亦有人笑言：「應該係武林高手」，「係咪少林寺出嚟㗎」；亦有人懷疑車胎可能一早已有硬物插穿。



網民有話說：



Jerry Mak：條胎仲好新淨，肉痛死

Thomas Cho：買咗六合彩未

Kenneth Chau：飛鏢又勁又準喎



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