小智愷獲捐心續命　成港史上最年幼移植受贈者

香港歷來最年輕的求心寶寶小智愷，因患有罕見的限制性心肌病，心臟嚴重衰竭，出世不久就一直以外置人工雙心室輔助裝置「吊命」，等候換心機會。瑪麗醫院今年1月初公開為這個小病人求心，半年過去，現時20個月大的小智愷終於等到續命機會，由一位7歲大有長期病患的男童捐出心臟救活，成為香港史上年紀最小的心臟移植受贈者。



小智愷去年12月獲列入緊急心臟移植名單，等候換心期間經歷多次腦出血及腦中風，他使用外置人工雙心室輔助裝置長達126天；使用小童外置雙心室輔助裝置磁懸浮泵58日，是目前亞太地區最長使用時間的病例。



小智愷於6月24日進行換心手術，手術長達10小時，移植團隊形容此個案手術難度極高，因為智愷體重僅9.6公斤，比同齡人細小，70%心臟面積被4條大型泵管覆蓋或阻礙，沒有周邊血管可連接心肺機泵管，加上心臟附近及大血管有大量疤痕組織，導致嚴重出血。此外，智愷亦有腎功能受損及腦中風等問題，瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷形容，是行醫生涯遇到的最困難手術個案。



瑪麗醫院兒童心臟科顧問醫生倫建成表示，術後第6天小智愷已恢復意識，心臟沒有排斥，前日(17日)成功拔除呼吸機。目前智愷仍有一段漫長的康復路程，腦部亦受損，需要進一步觀察及評估，估計他至少還需2至3個月才能回家。



小智愷剛出世已迎來惡疾，半歲大被診斷患有限制性心肌病，去年7月心臟開始衰竭，年底病況急轉直下，要安裝人工心肺機支援，亦需洗血維持腎功能，後期更出現多個器官衰竭，要轉用外置人工雙心室輔助裝置代替心臟功能。由於他需要體積相若的心臟進行移植，但香港年幼嬰兒死亡率低令捐贈者極少，救活小智愷的難度大增。如今小智愷成為了香港有史以來最年輕的換心個案。