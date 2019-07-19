深水埗天台派錢惹300人瘋搶　「幣少爺」認罪判囚獲緩刑

去年12月有人在深水埗黃金商場對開從天台高處撒鈔票，吸引高達300名市民搶錢引起混亂，網名「幣少爺」的黃鉦傑當時在社交媒體直播配合宣傳加密虛擬貨幣，事後被控一項在公眾地方犯妨擾罪，他今(19日)在西九龍法院認罪，求情時否認撒錢，聲稱只是配合公司，最終判監10天，緩刑12個月。



控罪指25歲被告黃鉦傑於去年12月15日，在香港與其他不知名人士，無合法權限或解釋而將兩部車輛停泊於福華街與桂林街交界或附近位置，攝錄他從上述交界位置金錢從天而降的言論，因而直接造成或導致公眾地方及交通遭受阻礙。



辯方求情指，被告是投資商人，月入5萬港元，有關撒錢活動並非由他準備，他只是配合宣傳，並沒留意有機會造成阻塞，慶幸阻塞只維持數分鐘，亦沒有人受傷或財物損失。被告平日會派飯盒給社群，又會照顧小動物，本案與他平日性格不符，屬個别事件，希望判他罰款。



裁判官指被告有一項不同類的案底，斥他為推廣自己業務犯案，期間聚集了300人，情況並不理想，罰款不是合適判刑，最終判他緩刑。



案情指，有人於當日下午2時半，在深水埗福華街一幢大廈天台將鈔票撒落街，大批途人執錢，令交通嚴重擠塞，造成混亂。警方接報到天台查看，檢獲一個裝有100港元鈔票的環保袋，撒錢人士已離去。



警方隨後在被告Facebook發現兩段影片，拍下被告乘搭林寶堅尼到福華街與桂林街交界後下車，稱會在同日公布一款加密虛擬貨幣，問觀眾：「信唔信錢係會從天而降？」然後鏡頭影向天台，鈔票隨即飄下。被告在另一段片推銷虛擬貨幣外，又問觀眾：「想唔想其他地方都有怪事發生？」警方其後從Facebook得悉被告會於翌日到深水埗的「北河同行」飯店買飯票贈予他人，遂在飯店等候並拘捕他，警誡下他表示沒有話說。