安排泰女邀玩揸波Game　酒吧女負責人上訴駁回即時入獄

警方去年中5度派員喬裝顧客到尖沙咀一間酒吧「放蛇」，發現該店安排泰籍美女陪坐，並會邀請客人大玩「Let's play揸波game」，客人會把臉放在泰女胸部、私處或「揸波」等，警方其後拘捕該店女負責人嚴慧嫺，法庭裁定她5項管理賣淫場所罪罪成，判囚8個月。她早前不服定罪並向高院提出上訴，高院今(19日)開庭聽取雙方律師陳詞後，即時駁回其上訴，原本獲保釋的嚴需即時服刑。法官稍後頒發書面判詞解釋裁決理由。



嚴的代表律師陳詞時指，本案涉管理賣淫場所，故要介定當時是否涉及賣淫活動。律師指根據案例賣淫活動不一定要有性交，可包括手淫及口交等性活動。但律師認為現時案件涉及的行為並不涉及性活動，該些泰籍女子亦不可視為妓女，而且「揸波」是經過雙方同意，並作為遊戲的獎勵，故認為本案的賣淫程度不致入罪。



律政司一方回應指，法官需留意，本案的「遊戲」除「渣波」外，更包括臉貼在客人下體、讓客人將臉貼在其胸部、坐大髀等，律師指該些行為已涉及一定程度的性活動，有關性含義並已超出社會可接受最低標準。律師指該些活動的況等同以前「跳茶舞」及「魚蛋檔」等，該些活動需不涉社交，社會大眾亦視為有猥褻的行為，因此認為本案即使沒有性交，手淫等，仍屬於賣淫，故定罪並無不妥。