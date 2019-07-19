修例風波：再有團體抗議賴得鐘　促任教中學炒人

修訂《逃犯條例》所引發社會矛盾持續發酵，曾任考評局通識教育科科目委員會主席的中學通識科教師賴得鐘，早前在社交網站發布仇警言論惹起爭議，雖然他隨後就事件道歉，並辭任其主席職務，惟有市民的怒氣依然未消，今早(19日)再有團體逾十人到賴所任教的嘉諾撒聖心書院示威，指他的言行不適合做教師，要求校方辭退他。



今早約11時，維港之聲反暴力大聯盟(沙田)共十多人到嘉諾撒聖心書院外示威，他們手持寫上「姑息養奸，反網絡欺淩」的示威牌，又拉起橫額，並高叫口號，要求賴就網絡發表的仇警言論道歉，又要求校方解僱賴等，但其標語及示威牌均將「賴得鐘」的名字寫錯為「賴德鐘」。示威約半小時後結束，校方由於放假無派員與團體接洽，示威人士隨後和平散去。



發言人董惠明批評，賴作為老師應該以身作則，教育學生正確價值觀和傳播正面信息，要求賴道歉，又促請校方及時審視老師的相關行為，不要為學生樹立壞榜樣。



另外，今早亦有團體到英華女學校外抗議老師蘇瑋善在九龍區反修例大遊行後，涉嫌在旺角禁錮一名女子。元朗各界關注大聯盟一行十人高舉寫有「枉為人師，教壞細路」的示威牌，強烈譴責蘇的行爲，要求校方嚴正處理事件。