10小時換心手術過程艱巨　小智愷父母形容是奇迹

因基因突變導致心臟衰竭的半歲大寶寶許智愷，等候大半年終成功得到換心機會，為這個小生命展開人生旅程。這個心臟移植機會得來不易，瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷形容今年的心臟捐贈率是史無前例地差，已到臨界點，連同小智愷，今年至今只有2宗移植個案，但至今仍有70人正輪候換心，情況極為不理想。他希望智愷個案可鼓勵到更多人支持器官捐贈。



區分享為小智愷進行換心手術的艱難過程，指小智愷的心臟因為用人工心臟連接多條血泵，導致心臟布滿疤痕，根本難以判斷是組織黏連還是血管，移植團隊要逐條黏連分割，並找出大動脈，已花了近2小時，需時比平時長，「我哋好心急，因為手術唔可以拖太耐，但又要慢慢搵啲血管出嚟。」他指手術風險有30%至40%死亡率，若割錯大血管，「智愷隨時可因為大量失血而死在手術台上。」團隊努力將困難逐一克服，終經歷10小時後完成換心手術。



小智愷父母形容兒子獲得換心是奇迹，因為從新聞得知智愷太小，獲得同體積心臟進行移植的機會十分渺茫。等候大半年，兒子經歷4次開胸手術、多次腦中風，當醫院致電可進行手術一刻，他們原本坐立不安，許太說：「見電話響以為個仔又出咗咩事，當知道有得換心真係開心到喊咗出嚟，係咁搣自己，以為係咪發夢。」他們十分感激醫院所有醫護人員悉心照顧，並答謝捐贈者及其家屬的無私大愛。



醫生指智愷因為腦中風，腦部有至少中度程度受損，有機會影響發育。智愷父母對此坦言接受，許生說：「生命係無價，我哋會好好珍惜，照顧小朋友本來就係父母嘅責任，即使佢係唔健全，我哋都要盡力去照顧。」他們希望智愷出院後帶他到主題公園玩，並讓他好好感受這個世界。