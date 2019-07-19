政Whats噏：邵家臻死心不息　又提外出申請到法庭應訊

立法會社福界議員邵家臻早前因違法佔領行動而被判囚8個月，依家佢仍喺赤柱監獄服刑，過去三次申請外出到立法會開會被拒，但他仍死心不息，尋日(18日)又話因為一宗「佔中九子」嘅索償案，必須親自出庭應訊，向懲教署向法庭申請提犯令，望署方批准。



喺2014年嘅違法佔領行動歷時79日，期間唔少商戶聲稱生意受損，選擇透過法庭提出民事索償。其後有投資公司入稟小額錢債審裁處，向包括邵家臻在內嘅「佔中九子」索償4.55萬港元，而案件已於本月10日喺審裁處提審。邵家臻尋日喺Facebook貼文提及呢宗索償案，引述審裁官指：「如在獄中服刑的被告陳健民、戴耀廷、邵家臻、黃浩銘欲出庭，須自行透過懲教署向法庭申請提犯令。」佢認為茲事體大，涉及憲法問題，必須親自出庭應訊，喺尋日向懲教署提出申請。



其實，邵家臻喺赤柱服刑近三個月，雖然佢身在獄中，過去已三次向懲教署申請外出出席立法會會議，理由包括出席事務委員會會議同親自提出口頭質詢等，均遭為懲教署拒絕，而今次又以出庭應訊為由申請外出，睇嚟佢真係無孔不入，不停咁刷存在感。



法庭喺4月24日就「佔中九子」案判刑，其中佔中發起人戴耀廷同陳健民各被判即時監禁16個月，邵家臻同黃浩銘各被判即時監禁8個月，另一發起人朱耀明、鍾耀華同民主黨前主席李永達被判緩刑，張秀賢被判社會服務令。至於立法會議員陳淑莊，法庭考慮佢有腦瘤需接受電療，故格外開恩亦判佢緩刑。