擱淺受傷海龜　海洋公園治理一年放歸大海

海洋公園宣布，今天(19日)聯同漁農自然護理署(漁護署)將一隻擱淺傷癒的海龜放歸大海。是次獲救放歸大海的海龜名為「Spark」，估計現年5至8歲。牠於去年3月29日漁護署進行調查期間，被發現在東北水域淺岸擱淺，當時滿身傷痕，左腳蹼上傷口面積大且深，右肘關節則受感染而腫脹。



Spark其後被送到海洋公園進行詳細檢查，發現牠的胃及腸道有大量卵石形異物及膠袋殘骸，幸有關異物於數日後自然排出體外，未對Spark的健康造成長遠影響，隨後Spark在海洋公園療養了長達一年才康復。



海洋公園動物及保育部執行總監布文傑表示，園方已於Spark背甲安裝衞星追蹤器，可在往後3至6個月追蹤Spark在海洋的動向和覓食位置，從而蒐集數據，以制訂保育措施，保護海龜。又呼籲公眾避免使用即棄塑膠製品及亂拋垃圾，保育海洋生物。



海洋公園表示，2014年至今，公園一共接收了60隻獲救的海龜，並為牠們提供治療，其中45隻已放歸大海，11隻不幸離世，另外4隻仍於園內接受治療中。呼籲公衆如在野外發現受傷或遇困的海龜，請即致電熱線： 1823 向漁護署報告有關海龜的位置，以助有關當局進行拯救。

