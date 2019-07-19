修例風波：訪港旅客量升幅放緩　未來兩月具挑戰

近月多個反對修訂《逃犯條例》遊行示威屢爆暴力衝突，導致來港旅客數量減少，再加上中美貿易等外圍不明朗因素，旅遊發展局總幹事劉鎮漢坦言難以評估未來數月的訪港旅客數字，但留意到旅客預訂來港行程的數字有所放緩，料8月及9月訪港客量具挑戰性。



旅發局最新數據顯示，今年首6個月，整體訪港旅客有3482萬人次，較去年同期上升13.9%，其中1至5月升幅較為顯著，但6月出現修例爭議後，訪客數字升幅放緩，5月升19.5%，6月僅有8.5%的升幅。



而初步統計更顯示，反修訂逃犯條例後，6月11至15日，訪港旅客量較去年同期下跌4.3%，6月11至20日訪港客量跌1.3%。本月1至5日，訪港客量僅微升了4.2%。跌幅主要來自長途及新興巿場的旅客取消行程。



旅發局主席彭耀佳表示，遊行主要在周日及個別地點舉行，故香港仍是好玩及安全的地區，旅發局會繼續向海外推廣宣傳。



今年下半年，旅發局有多項大型活動舉行，如7月26至28舉行的《香港電競音樂節》，10月舉行的《香港單車節》及《美酒佳餚巡禮》，彭希望港人亦能參與相關活動，放開不快心情。