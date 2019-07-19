港珠澳橋垃圾袋藏屍案　男子阻合法埋葬屍體囚20月

去年5月港珠澳大橋地盤垃圾袋藏屍案，41歲男子陳浩霖承認一項阻止合法埋葬屍體罪，今日(19日)於區域法院被判監20個月。法官指被告等人在死者出事之後沒有即時報警，旨在隱瞞案發毒窟的存在，不想內裏的違法勾當曝光。



法官指出，雖然死者孑然一身，他沒有被好好埋葬並無對他的親朋友人造成不安影響，但對於發現死者的地盤在工人來說，他所受的驚嚇和恐懼，另外死者被綑綁包裹的方式殘酷令人作嘔，亦必須反映在判刑之內。



雖然律師指，被告跟警方合作和盤托出事件經過，否則指控他涉案的證據其實非常薄弱，故他應當得到更大的判刑折扣，惟法庭則認為他跟其他人當時以涉嫌謀殺被捕，他必定要坦白事件以洗脫殺人嫌疑，故不見得他有進一步的減刑理由。



被告陳浩霖承認去年2月20日至5月4日期間，阻止合法埋葬30歲男子蕭志榮的屍體。案情指死者為一名釋囚，去年2月20日離開監獄，而涉案的地盤只用水馬圍住並無保安看守，亦無閉路電視。去年5月3日下午，一名地盤工人發現一個傳出異味的垃圾袋，以為是垃圾故準備翌日交垃圾車運走，翌日另一工人好奇𠝹開垃圾袋赫然發現是屍體，遂報警處理。



法醫檢驗後發現屍體由多層膠袋包住，再用尼龍帶及膠紙綁好，放入臭丸辟味。驗屍報告發現死者頭有傷且體內有冰毒，死因不明。由於綑綁屍體的膠紙上印有一間運輸公司的名字，警方調查發現一名南亞男子於3月初買入一批紙箱膠紙，留下電話號碼。警方聯絡該號碼的陳姓女登記人，陳女透露被告涉案。被告被捕後承認在2月底跟死者及其他人在旺角一煙窟吸毒，死者突發狂，各人打過死者並合力制服他，後來死者口吐白沫，最終死亡。被告被其他人要求處理屍體，被告將之包紮好交由一名南亞漢拿走。