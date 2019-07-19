置業負擔比率創新低　港人買300呎單位要唔食唔使逾17年

港人整體生活質素微跌。中文大學生活質素研究中心今(19日)公布最新的2018年「中大香港生活質素指數」，綜合指數為105.96，較2017年下跌0.63點。負責調查的學者指出，研究發現港人置業負擔比率指數跌至歷年最低，按推算一個中等收入家庭就算「唔飲、唔食、唔使」也要儲錢約17.45年，方能買到市區一個300平方呎單位，認為目前樓價貴得離譜，「現今樓房唔係一般人負擔得起！」



香港中文大學香港亞太研究所生活質素研究中心公布2018年「中大香港生活質素指數」。該指數以2002年為基準年，由健康、社會、文化與休閒、經濟及環境5個範圍共23個指標組成。研究人員以電話訪問1002名市民，並綜合失業率及公共開支等數據，計算去年生活質素指數。



該研究中心主任及社會工作學系副教授黃洪表示，經濟分類指數下跌至歷年新低，當中包括置業負擔比率、言論自由、實質租金的3項指標亦下跌至17年新低。黃指經濟指數下跌屬近年趨勢，而樓價及租金高企是較明顯的因素拉低了經濟指數。



經濟學系副教授莊太量表示，去年樓價升幅高於人工升幅，「工資加得慢過樓價」，而租金亦見升幅，令不少港人在居住上陷入困境，「樓可以唔買，但樓唔可以唔租。不少市民都攞一半嘅收入去租樓，租金一升，(生活)負擔更重。」



黃洪續指去年的政府表現指數較前年下跌0.42，他解釋指去年發生多宗政治爭議事件，導致政府威信力變弱，包括明日大嶼填海計劃、港鐵沙中線發展、一地兩檢、以及颱風「山竹」襲港等，而政府對上述事件的應對措施令市民對當局「冇咗信心」。



至於公共衞生及基層醫療學院助理教授鍾一諾表示，香港成為了全世界市民最長壽的地方，港人平均壽命上升至有史以來最高，女士及男士的平均預期壽命分別可達至87.6歲及82.2歲。惟港人壓力指數上升及生活滿意程度下降，反映市民即使更長命亦面對更大壓力及更多生活上的不滿。