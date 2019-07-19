十年前殺女友兩度上訴成功　28歲男第三次被判謀殺

現年28歲青年譚浩南，被指在十年前在住所亂刀殺死比他大一歲的女友，被控一項謀殺罪。案件昨(18日)經6男1女退庭商議9小時後仍未能達成裁決，陪審團今(19日)再退庭商議，並以5比2大比數裁定被告謀殺罪成，法官判處被告終身監禁。



本案被告譚浩南，報稱任職餐廳水吧。他被控在2009年4月29日，在屯門友愛邨住所內，謀殺其女友劉淑芬。當時被告和死者分別18和19歲。案發日晚上約7時，被告兄長有事外出，屋內只剩被告和死者兩人，當被告兄長半小時後回家，便見到應門的被告全身是血。被告問兄長有沒有「搞」過死者，兄長否認後，被告便表示他殺了死者，叫兄長報警。



譚今次已是第三次被判謀殺罪成和終身監禁，他於2010年首次被高院原訟庭裁定謀殺罪成和被判終身監禁，但上訴庭於2011年判他上訴得直，下令重審案件。案件經過重審後，他再被裁定謀殺罪成和被判終身監禁，他於2012年上訴被上訴庭駁回，同年想提出終審上訴，但未能取得終審上訴許可。



不過，事件去年有新進展，終院於去年2月就另一宗亂刀殺人案作出判決時指，就這類謀殺案，如果被告人提出受到激怒而犯案作抗辯理由，法庭在給予陪審團指示時，應要陪審團考慮被告人所受的刺激，是否足以令一個合理的人作出其當時的行為。譚之後引用該判決，於去年9月終審上訴得直，終院指像謀殺這種嚴重的案件，第三次審訊也不算罕見，基於公眾利益，下令重審案件。