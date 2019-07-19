李小龍故居面臨拆卸　影迷籲政府出手收購復修

一代武打巨星李小龍位於九龍塘的故居即將面臨拆卸重建。李小龍會會長黃耀強指一星期前得知業主在復修時遇上技術困難，有意將大宅重建，預計兩星期內會夷為平地。他表示今早(19日)已向特首林鄭月娥及商務及經濟發展局局長邱騰華發公開信，要求政府協助復修李小龍故居，發展作旅遊景點，預計收購及復修開支約5億港元。



李小龍故居位於九龍塘金巴倫道41號，70年代曾入住。富商余彭年在李小龍死後購入故居，曾改作時鐘酒店。余在2015年去世，故居交由余彭年慈善基金會管理。現時故居外牆已被拆除，只剩下骨架，內部結構亦已被改動。



李小龍會會長黃耀強指，大半年前業主有意將故居改作國學研究中心，期間發現復修困難，預計重建與復修費用相近，料達2000多萬港元。他約於一星期前接獲業主通知有意由復修改為重建，他估計故居以8900平方呎計算，市值少於4億港元，希望政府可以介入，協助復修李小龍故居，將之「發展成旅遊業中獨一無二嘅景點」。



他又指，過去11年一直向當局爭取保留李小龍故居，但均不得要領，而香港一直缺乏保育名人故居措施，李小龍作為香港最著名巨星代表，亦是香港人集體回憶，希望予以保存。他今早發動全球聯署，盼爭取李小龍各地支持者要求政府設法保存故居。

