涉用假工作證明騙政府外判合約　中國海外4職員被控

廉政公署今日(19日)落案起訴漁農自然護理署一個管理服務承辦商4名現職及前僱員，以及1名清潔公司董事，控告他們涉嫌串謀使用虛假工作證明，以支持一名工作經驗不足的僱員晉升。5名被告下周二(23日)在東區法院答辯。



被告為林彥橋(42歲)，中國海外物業服務有限公司總物業經理；朴麗莉(38歲)，中國海外物業經理；羅穎恩(33歲)，中國海外高級物業主任；徐志豪(35歲)，中國海外前物業主任及羅穎恩的丈夫；以及李大群(44歲)，利是清潔服務有限公司董事兼股東。



廉署指，中國海外2016年6月獲漁護署判授一份為期5年的合約，負責在西區副食品批發市場提供清潔、保安及管理服務。中國海外須為每個更份提供足夠的「管理監督」及「管理人員」。



其中徐志豪2015年7月加入中國海外，任職助理物業主任。他當時只有約23個月物業管理工作經驗。他於兩個月後獲推薦晉升為物業主任，職位等同「管理監督」。根據該合約，「管理監督」應具備至少3年監督職位的工作經驗。



5人同被控的罪名指他們涉嫌於2016年10月12日至24日期間，在知道而事實上一份文書屬虛假的情況下，一起串謀使用該文書的副本，意圖誘使另一人接受它為真文書的副本。而該文書是一封由利是清潔的業務夥伴發出的聘任證明信件。