修例風波：民陣遊行獲不反對通知書　批警方限制無理

民間人權陣線早前就反對修訂《逃犯條例》發起多次大型遊行及集會，最新會於下周日(21日)再發起集會。召集人岑子杰今(19日)表示，已收到警方發出的不反對通知書，但指通知書的限制超出常理，令主辦方難以配合。



岑指，警方於網上看到有言論指或會將當天的行動升級，認為遊行如果途經金鐘一帶，會對公共安全及秩序造成風險。故強制遊行的終點由民陣申請的中環終審法院，改為灣仔盧押道與莊士敦道的交界，不途經金鐘一帶，並要在晚上9時完結。



對於警方是次僅安排3條行車線及2條電車路，岑子杰預計是次遊行或會有約廿多萬人次，由於遊行路線範圍過細，警方所指定的終點或難以疏導大量人潮。



岑又指，警方延至今日才發出不反對通知書，令主辦方未有足夠時間提出上訴。他認為警方此舉是基於有建制派提出增加遊行限制甚或不批出不反對通知書，質疑警方可能因而受壓。岑續指，如果是次有遊行人士發生危檢，民建聯及議員何君堯均要為此付上責任；又指主辦方現時會再商討如何處理，強調民陣的原則是舉辦合法遊行。

