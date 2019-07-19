亂刀殺女友案輾轉審十年　官斥被告殘酷須囚終身

現年28歲青年譚浩南，被指在10年前在住所亂刀殺死比他大一歲的女友，被控一項謀殺罪。陪審團今(19日)以5比2大比數裁定被告謀殺罪成，法官判處被告終身監禁，當被裁定罪成後，沒有律師代表的被告即表示：「我當時真是無心殺死我女友」。



法官判刑時指，此案是他處理過的案件中最長審訊歷史的案件。法官指本案是2009年發生，被告很快便被捕，並於2010年首次被裁定謀殺罪成。但他於2011年獲上訴庭裁定上訴得直並發還重審，同年底經重審再被判謀殺罪成。他於2012年再提上訴被上訴庭駁回，至2016年因終院就一宗亂刀殺人案就被激怒殺人有新指引，譚引用此案例獲終院裁定上訴得直並將案件再發還重審。



法官指，本案原定於去年10月底開審，但抽選陪審團後被告解僱其律師團隊，故案件再排期審訊，並於本月開審，惟開審時被告又再解僱新律師團隊，並親自代表自己進行審訊。



法官指，被告在3次審訊中是用不同理由作抗辯，首次時聲稱自己精神有問題，見到女友變成怪物才斬對方。但第二次及本次審訊則改稱因被激怒犯案。法官指若本案陪審團早知道此事亦會不禁問為何抗辯理由會不同。



法官指，被告曾提過其父以前亦曾試過打母親，但法官稱被告父親並無奪去妻子的性命，但被告卻奪去年輕女事主的性命，且非常殘酷及暴力，且斬她超過50刀。法官認為被告的佔有慾強且充滿醋意，被告稱懷疑死者與其兄長有染，但明顯並無任何事實基礎，死者當時沒有出聲，被告卻視為默認，最終將她殺死。



法官指斥因被告的佔有慾強，令他成為危險人物，且不難想像被告刺死者如此多刀，不可能不知道會令她死亡。法官指被告行為令他人震驚，且很清楚顯示本案確是一宗謀殺案件，故除判處終身監禁外並無任何選擇，故最終判處被告終身監禁。