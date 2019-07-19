曾於換肝手術擅離開　吳國際轉投中大外科學系

香港大學醫學院外科學系前兼職臨床副教授吳國際，兩年前於瑪麗醫院監督換肝手術期間擅自離開，到私家醫院施手術。他之後不獲港大醫學院續約，轉往港大深圳醫院工作。據悉，吳國際將於9月轉職到中文大學醫學院，擔任外科學系臨床教授。



中大醫學院確認吳將加入中大外科學系，又指一直致力提供卓越的教學，以及發展世界級水平的研究及臨床服務，所以極之重視教職員的質素和表現。在人事聘任方面，該院秉持「用人唯才」、「寧缺勿濫」的宗旨，有嚴謹及公正的遴選機制。招聘以公開及公平競爭為原則，相關招聘委員會會全面審視申請人多方面的水平及表現以作甄選，確保能選出最適合人士擔任相關職位。



時任香港大學肝膽胰外科臨床副教授的吳國際，2017年在瑪麗醫院為換肝手術監刀期間，向手術主刀醫生黃楚琳交代需要離開2至3小時，離場到養和醫院施預約手術，令換肝手術延遲3小時。瑪麗醫院就事件成立調查小組，結果認為吳於屍肝運抵醫院前離開是「不能接受」。港大醫學院人力資源委員會隨後決定吳國際滿約後不為他續約。至去年8月，吳國際獲港大深圳醫院聘為肝膽外科顧問醫生。而現在吳則由港大深圳醫院轉投中大醫學院。

