專劫長者或孕婦　3無良巴漢落網

本周日(14日)凌晨零時許，警方接獲一名26歲女子報案，指途經九龍城道180號對開時，2名男子突然從後撲出，用布料衣服笠頭後，再劫去其手袋，內有一部手提電話、現金、證件及一批銀行卡等，財物總值約1萬港元，事主追截賊人時意外跌倒，她手及腳受傷，需送院治理。至昨凌晨(18日)5時許，警方再接獲一名69歲女子報案，指在紅磡海濱長廊，被2名男子以同一手法劫去其手袋，內有約300港元現金及證件。



由於2宗案件犯案手法相近，警方懷疑是同一犯罪團夥所為，遂合併交由九龍城警區重案組跟進。警員經進一步調查後，迅速鎖定一個南亞犯罪集團，並於今日採取行動。重案組探員聯同軍裝特遣隊警員，在區內埋伏監視，至今日凌晨，於紅磡區拘捕一名懷疑涉案男子，其後他押返區內一單位搜查，繼而將單位內的2名目標男子拘捕。3名男疑犯全部為巴基斯坦裔(18至21歲)，持香港身份證，俱報稱無業，涉嫌行劫被捕。



警方經進一步調查後，相信3人與上月下旬至本月中旬，在九龍城警區內發生一宗車內盜竊、一宗搶劫及一宗行劫案有關，該3宗案件合共損失約8,000港元。



警方表示，3宗行劫案中，受害人均為年逾60歲的長者或孕婦，形容歹徒居心可惡，而且賊人犯案手法純熟，他們俱會在入黑或清晨，趁街道人流較少時犯案，過程俱為1分鐘內，期間並沒有使用武器。警方續指，案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。