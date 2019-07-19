網民熱話：巴士車長與乘客大打出手　互爆粗挑釁

黑衫男與九巴車長車廂內互毆！有網民昨晚(18日)在Facebook群組「巴士的事討論區」上載一段約半分鐘的短片，顯示車廂內一名黑衫男與司機位內的車長拳來拳往，黑衫男不時伸手越過保護板攻擊車長，車長亦不甘示弱向黑衫男揮拳還擊，期間雙方不斷挑釁對方，大叫「打啊！過嚟啊！」亦夾雜不少粗口字句，期間未見有人上前阻止。



該名上載影片的網民指，片段由其朋友傳來，相信攝於來往大埔及佐敦的271號巴士，不過未知事件起因。另有網民留言，指該名乘客拿着嬰兒車，原擬於大埔廣福邨落車，惟未及落車車長便關上車門開車，乘客與車長一直爭辯至大埔中心始大打出手，據知兩人均受傷送院。



不少網民留言指摘九巴即使在駕駛座裝上保護板，亦未能保障車長安全；又有網民慨嘆以往甚少有人攻擊車長，但近年類似事件愈發頻密。



九巴回覆東網查詢指，周三(17日)晚上近10時，一輛271線九巴駛至大埔中心巴士總站，一名男乘客與車長發生糾紛。警員到場處理，二人送院治理。九巴表示會配合警方調查。



網民有話說：



Kwong Hwang：(塊板)裝離(嚟)把鬼嚒，都可以打到司機，想出來果(嗰)個真白痴(癡 )呀！



胡玉南：噉(咁)樣裝半塊板，即係話可以打，但係不可以打死司機了！



Kong Lam：郁親手師兄輸晒，炒得。



Sugar Tong：而(依)家D(啲)人越來越(愈來愈)暴力，唔啱聽就打人。



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